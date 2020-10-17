Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan'ın savaş uçağını düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"FÜZE SALDIRISININ EMRİNİ VERENLER HESAP VERECEK"

Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Bakan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" dedi.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını belirten Bakan Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ORDUYU TEBRİK ETTİ

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılması ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusu'nu da tebrik eden Bakan Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa dileklerini de iletti.