Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.

Azerbaycan ordusunun kararlı mücadelesine direnemeyen Ermenistan, geri çekilerek ateşkes sağladı.

Azerbaycan, ateşkesin ardından Dağlık Karabağ'da zafer ilan etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda ise Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

ORDUYU TEBRİK ETTİ

Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Bakan Akar, sözlerine öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan ordusunu tebrik ederek başladı.

Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda törene katıldı

"BU HAREKAT TÜRK'ÜN UYANIŞIDIR"

Bakan Akar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi.

"44 GÜNDE BİTTİ, 44 YIL KONUŞULACAK"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."

"TÜM TÜRKİYE'DE KUTLAMALAR VARDI"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını kurtarmasının ardından Azerbaycan sokaklarında düzenlenen kutlamaları hatırlatan Akar, "Bu kutlamaların aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de, tüm Türkiye'de vardı. Herkesin gözleri yaşlı, Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarını kendi başarıları olarak görüp kutluyordu. Bu da bizim kardeşliğimizin, tek millet olmamızın açık, net göstergesi oldu." diye konuştu.

Harekatta şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

"ÜÇ RENKLİ BAYRAĞINLA MESUT YAŞA AZERBAYCAN"

Sözlerinin sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet, minnet, şükranla anan Akar, işaret ettiği hedeflerle Azerbaycan'a yol gösteren umummilli lideri Haydar Aliyev'i de andı.

Akar konuşmasını, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan." sözüyle tamamladı.