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- Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü
Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü
- AA & Ensonhaber
- 01.02.2022 - 15:40
- Güncelleme : 01.02.2022 - 15:44
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara'ya geldi.
Ziyaret, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine gerçekleşti. Akar, Hasanov'u, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
GÜNDEM SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.
Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü VİDEO
HASANOV KÜLLİYE'DE
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki temaslarının sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.