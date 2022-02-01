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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

    Bakan Akar, Hasanov'u resmi törenle karşıladı. İki ismin görüşmesinde, savunma sanayii alanında iş birliği konusu gündeme geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasanov'u kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.02.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 15:44
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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

    Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara'ya geldi.

    Ziyaret, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine gerçekleşti. Akar, Hasanov'u, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

    BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

    Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

    GÜNDEM SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

    Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü VİDEO

    HASANOV KÜLLİYE'DE

    Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki temaslarının sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

    Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #1

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #2

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #3

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #4

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #5

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #6

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #7

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #8

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #9

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #10

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #11

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü #12


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