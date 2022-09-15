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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.
    • 15.09.2022 - 08:19
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 08:25
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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

    Bölgedeki gerilim sürerken Türkiye'nin her koşulda yanında olduğu kardeş ülke Azerbaycan ile temaslar sürüyor.

    Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Son duruma ilişkin bilgi aldı

    Bakanlıktan yapılana çıklamada, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

    Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, görüşmede ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü #1


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