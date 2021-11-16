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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanılan gelişmeler ele alındı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 22:11
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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A OLAN DESTEĞİNİ YİNELEDİ

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.

    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü #1

     

     

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