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Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanılan gelişmeler ele alındı.
- DHA
- 16.11.2021 - 22:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'A OLAN DESTEĞİNİ YİNELEDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.