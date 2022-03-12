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Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Zakir Hasanov arasında yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.