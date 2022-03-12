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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Zakir Hasanov arasında yapılan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.
    • AA
    • 12.03.2022 - 17:29
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    Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Hasanov arasındaki görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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