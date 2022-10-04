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    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü

    Azerbaycan'a giden Milli Savunma Bakanı, karşılanmasının ardından, hazırlanan törene katıldı. Mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştiren Akar, "Tek millet iki devlet" anlayışını vurguladı.
    • 04.10.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:52
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    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan beraberinde kardeş ülkeye giden Akar, havalimanında karşılandı.

    Askeri tören düzenlendi

    Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için savunma bakanlığında askeri tören düzenlendi.

    Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı.

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #1

    İkili görüşme gerçekleşti

    Törenin ardından Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçti. Akar, Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü VİDEO

    "Tek millet iki devlet"

    Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutlayan Akar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

    "Ermenistan tahriklerini bırakmalı"

    Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Akar, "Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarması Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat penceresini aralamıştır. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanmalı, uzatılan barış elini tutmalıdır.

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #2

    "Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz"

    Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet iki devlet' anlayışı rehberliğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #3

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #4

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #5

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #6

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #7

    Hulusi Akar Azeri mevkidaşıyla görüştü #8


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