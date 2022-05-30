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    Hulusi Akar, BAE'de

    Bakan Hulusi Akar, Abu Dabi'de BAE Savunma Bakanı Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya geldi.
    • 30.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 15:07
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    Hulusi Akar, BAE'de

    Türkiye'nin dış politikadaki barışçıl adımları sürüyor...

    Bu kapsamda son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

    Bakan Hulusi Akar, ilk olarak Abu Dabi'de Savunma Bakanlığı'na gitti.

    Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

    İkili ilişkiler ve iş birlikleri görüşüldü

    Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

    BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

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    15 yıl sonra ilk

    AA'nın haberine göre görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

    Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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