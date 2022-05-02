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    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa'da kıldı

    TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Bakan Akar, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.
    • 02.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:09
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    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa'da kıldı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için Şanlıurfa’daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ne gitti.

    Komutanlarla namaz kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı

    TSK komuta kademesi ile bir araya gelerek Dergah Camisi’nde bayram namazını eda eden Bakan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı.

    AA’nın haberine göre; Bakan Akar programının devamında beraberindeki komutanlar ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20’nci Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa'da kıldı ViDEO

    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa da kıldı #1

    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa da kıldı #2

    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa da kıldı #3

    Hulusi Akar, bayram namazını TSK komuta kademesiyle Şanlıurfa da kıldı #4


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