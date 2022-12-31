Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.364
0.62%
BTXN Coin
6.01
1.86%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile yılın son gününde Diyarbakır caddelerinde gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
    • 31.12.2022 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

    Sur ilçesine bağlı "tarihin en eski çarşısı" olarak nitelendirilen Yenikapı Caddesi'nde gezen Akar, Vali Ali İhsan Su'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

    Halkla sohbet etti

    AA'nın haberine göre; çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Akar'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    Çocuklarla yakından ilgilenen, onlara hediyeler veren Akar, halkla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında #1

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında #2

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında #3

    Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında #4


    Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de otomobil, moto kuryeye çarptı

    Altın fiyatları ne kadar daha yükselecek
    Ekonomi

    Altın fiyatları ne kadar daha yükselecek

    Bodrum'da yılbaşı hareketliliği
    Gündem

    Bodrum'da yılbaşı hareketliliği

    Görüş Bildir