Silahlı eğitim gemisi denize iniş törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki meseleye değindi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme törenine katıldı.

Bakan Hulusi Akar, törendeki konuşmasında Azerbaycan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİVİLLERE SALDIRMA KÜSTAHLIĞI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını vurgulayan Akar, şu ifadelere yer verdi:

"Otuz yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve hakkaniyetli olacaktır. Hocalı'da barbarlıkla çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanın katledilmesine, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesine göz yumanların Ermenistan'ı şımartmaktan vazgeçmeleri yerinde olacaktır. Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenilerin Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir ikiyüzlülüktür. Bilinmelidir ki işgalci Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma cüretkârlığı ve küstahlığı bardağı taşıran son damla olmuştur.

Hulusi Akar: Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok ViDEO



"30 YIL DAHA OYALANMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Ermenistan, son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dâhil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Halen masum sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmaktadır. Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırı da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan, artık öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hak ve hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir. Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur."