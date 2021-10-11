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    Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 18:48
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    Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

    FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

    Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

    Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı #1

    Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı #2

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