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- Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti
Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti
Helikopter kazası ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere yola çıkan Bakan Akar, olay yerine ulaştı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 20:39
Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Bitlis Tatvan kırsalında düşmesi sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, acı haberinden ardından kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere harekete geçti.
BAKAN AKAR KAZA BÖLGESİNDE
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kaza bölgesine gitti.