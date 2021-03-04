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    Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti

    Helikopter kazası ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere yola çıkan Bakan Akar, olay yerine ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 20:39
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    Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti

    Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Bitlis Tatvan kırsalında düşmesi sonucu 10 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, acı haberinden ardından kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere harekete geçti.

    BAKAN AKAR KAZA BÖLGESİNDE

    Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kaza bölgesine gitti.

    Hulusi Akar, Bitlis teki kaza bölgesine gitti #1

    Hulusi Akar, Bitlis teki kaza bölgesine gitti #2

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