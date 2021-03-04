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Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti

Hulusi Akar, Bitlis'teki kaza bölgesine gitti

Helikopter kazası ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere yola çıkan Bakan Akar, olay yerine ulaştı.