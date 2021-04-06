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    Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vacek'i kabul etti

    Bakan Akar, Büyükelçi Pavel Vacek ile Milli Savunma Bakanlığı binasında görüştü.
    • AA
    • 06.04.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:57
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    Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vacek'i kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ile görüştü.

    Akar, Büyükelçi Pavel Vacek'i Bakanlık binasında kabul etti.

    AKAR İLE VACEK GÖRÜŞTÜ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Akar'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

    Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti nin Ankara Büyükelçisi Vacek i kabul etti #1

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