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- Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vacek'i kabul etti
Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vacek'i kabul etti
Bakan Akar, Büyükelçi Pavel Vacek ile Milli Savunma Bakanlığı binasında görüştü.
- AA
- 06.04.2021 - 17:48
- Güncelleme : 06.04.2021 - 17:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ile görüştü.
Akar, Büyükelçi Pavel Vacek'i Bakanlık binasında kabul etti.
AKAR İLE VACEK GÖRÜŞTÜ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Akar'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.