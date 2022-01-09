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Hulusi Akar: Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor

Hulusi Akar: Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor

Sınır hattındaki saldırının ardından terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. Akar, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hainleri bulacağız" dedi.