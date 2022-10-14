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    Hulusi Akar'dan diyalog çağrısı: Daha sık bir araya gelinmeli

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Akar "Panagiotopoulos ile daha sık bir araya gelinmesinin önemine vurgu yaptım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 10:40
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    Hulusi Akar'dan diyalog çağrısı: Daha sık bir araya gelinmeli

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahında temaslarını sürdürdü.

    Bu kapsamda dün Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

    Bakan Akar görüşmeye ilişkin, "Panagiotopoulos ile daha sık bir araya gelinmesinin önemine vurgu yaptım." dedi.

    "F-16 konusunun olumlu sonuçlanması için gayret gösteriyoruz"

    F-16 konusunda açıklamalarda bulunan Akar, "F-16 konusunun bir an önce olumlu sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yunan basınında yer alan haberlerde görüşmenin detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

    Hulusi Akar dan diyalog çağrısı: Daha sık bir araya gelinmeli #1

    İki bakan gerilimin düşürülmesi ve iletişimde kalınması konusunda anlaştı

    Kathimerini'nin aktardığına göre, Brüksel'de bir araya gelen iki bakan gerilimin düşürülmesi ve iletişimde kalınması konusunda anlaştı.

    40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Panagiotopoulos'un Akar'a iki ülke arasında gerilimi azaltmak için liderler düzeyinde iletişim kanallarının açılması gerektiğini söyledi.

    Hulusi Akar dan diyalog çağrısı: Daha sık bir araya gelinmeli #2


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