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    Hulusi Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

    Hulusi Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

    Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 tedariki ile ilgili "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" dedi.
    • AA
    • 23.10.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 09:24
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    Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 tedariki ile ilgili "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" dedi.

    "(Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma) NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar."

    Ayrıntılar gelecek...

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