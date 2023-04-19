Hulusi Akar, F-16’ların tedarik ve modernizasyon sürecine ilişkin konuştu ABD ile yürütülen F-16 sürecine ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Temennimiz, F-16’ların tedarik ve modernizasyon sürecinin kongreden olumlu şekilde çıkmasıdır” dedi.

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iftar sonrası Erciyes Anadolu Holding’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada basın mensupları ile sohbet eden Bakan Akar, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

"Temennimiz tedarik ve modernizasyon sürecinin kongreden de olumlu şekilde çıkması"

F-16’ların tedarik ve modernizasyon süreci hakkında gelen bir soruya cevap veren Bakan Akar şunları söyledi:

“Bununla ilgili biz resmi müracaatımızı yaptık. Dedik ki ‘biz sizden 40 adet F-16 istiyoruz. 79 tane de bizim uçağımız var. Bunlarında modernizasyonu için gerekli parçaları bize verin.’ Müracaatımızı yaptık. Bu süreç içerisinde Türkiye’de ve Amerika’da çeşitli toplantılar yapıldı. Bu toplantıların başında, sonunda, ortasında bütün münasebetlerimiz sırasında benim sayın bakan ile yaptığım görüşmelerde ve diğer alt düzey olan heyetlerin konuşmalarında Pentagon dediğimiz Amerikan Savunma Bakanlığı ve Amerikan Genelkurmay Başkanlığı bizim bu talebimizi desteklediklerini söylediler. Dışişleri Bakanlığı da uygun görüşle kongreye gönderdi. Şu anda bizim taleplerimiz kongrede çalışılmakta. Bizim bu uçaklarımızla alakalı onları daha da modernize etmek için Link 16’yı da biz talep etmiştik. Onlar da verebileceklerini söylediler. Dolayısıyla bir bölümü olumlu oldu. Ayrıca bunun üreticisi olan firmayla da arkadaşlarımız teknik düzeyde görüştüler. Biz şu anda kongredeki süreci takip eder durumdayız. Muhataplarımıza da her seferinde söylediğimiz, bir an önce süratle somut adımın atılmasını beklediğimizdir. Şu anda bize intikal eden herhangi bir olumsuz görüş, beyan söz konusu değil. Toplantılarımız devam ediyor. Çünkü bu konuyla alakalı birçok ayrıntı var. Bizim temennimiz üretimin desteklediği bu tedarik ve modernizasyon sürecinin kongreden de olumlu şekilde çıkmasıdır.”

"Rusya-Ukrayna savaşı da göstermiştir ki NATO’ya önemli görevler gelebilir"

Milli Savunma Bakanı Akar sözlerinin devamında şöyle dedi:

“Rusya-Ukrayna savaşı da göstermiştir ki NATO’ya önemli görevler gelebilir. Dolayısıyla NATO ülkelerinin bu konuda her türlü harekata hazırlıklı olması lazım. Bunun için de bu CTP’lerin gelirlerinin yüzde 2’sinin savunmaya harcanması isteniyor. Bizde diyoruz ki ‘tamam bunu yapıyoruz. Paramız da var. Alacağız diyoruz. Siz vermiyorsunuz.’ Dolayısıyla buradaki çelişkinin giderilmesi lazım. Bu konuda ilgili makamlarla NATO ve Amerika ile görüşmelerimiz devam ediyor. Biz şu anda onlara diyoruz ki; ‘biz şu anda Avrupa Birliği’nin, NATO’nun güney sınırlarını koruyoruz.’ Siz son gelişmelerde Türkiye şunu yapsın, bunu yapsın. NATO’ya olan taahhütlerini yerine getirsin’ diyorsunuz. Biz bunları yerine getirmek istiyoruz. Ancak diğer taraftan bizim ihtiyacımız olan uçakları vermiyorsunuz. Şu anda Amerika’da ve Türkiye’de heyetler arası görüşmelerle bizim ödediğimiz 1.4 milyar doların geri ödenmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ve bize satılmış olan, teslim edilmiş olan Amerika’da muhafaza edilen uçaklarımız var. Onların akıbetini konuştuk, görüşüyoruz. En son toplantı yapıldıktan sonra karar alındı. Mayıs ayında yine Türkiye’de bir toplantı yapılacak. Biz orada kendi tezlerimizi kendi iddialarımızı, kendi görüşlerimizi arkadaşlarımız vasıtası ile açık ve net bir şekilde ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu savunuyoruz."

“Bizim tek hedefimiz teröristler”

Terörle mücadelenin olmazsa olma olduğunu dile getiren Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı: