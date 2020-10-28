Hulusi Akar: Fransız dergisindeki yayın terörün mizah halidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Dergisi Charlie Hebdo’nun gayri ahlaki saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İslamiyet'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşımı yapan 'Charlie Hebdo' dergisine bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Bakan Hulusi Akar, "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"DERGİDEKİ YAYIN TERÖRÜN MİZAH HALİ"

Bakan Akar açıklamasını, "Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz." sözleriyle sonlandırdı.