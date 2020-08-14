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    Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı

    Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferansla görüştü.
    • AA
    • 14.08.2020 - 18:04
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    Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.

    Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz."

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