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Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı

Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı

Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferansla görüştü.