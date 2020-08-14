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- Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı
Hulusi Akar: Gemilerimize müdahale karşılıksız kalmadı
Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferansla görüştü.
- AA
- 14.08.2020 - 18:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bölgeyle alakası olmayan bir müttefikimizin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor.
Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz."
AYRINTILAR GELECEK..