Hulusi Akar'dan İsveç ve Finlandiya'ya sert tepki

İsveç ve Finlandiya'nın terörist elebaşının fotoğrafını duvara yansıttıklarının altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Sen bildiğini yaparsan biz de yaparız' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının katılımıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Hulusi Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, devam eden faaliyetler ve sahadaki son durum aktarıldı.

"Nato genişlesin, ama ilkeli bir şekilde"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri aktardı;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gideceğiz. NATO’da önümüzdeki en önemli konulardan biri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilip edilmeme konusu. NATO’da tüm kararlar oy birliğiyle alındığı için Türkiye’nin ‘hayır’ demesiyle iki ülke NATO’ya giremez. Bizim NATO’nun açık kapı politikasına karşı duruşumuz söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde genişlesin. NATO kurallarına, âdetlerine, geleneklerine uygun olsun bu genişleme.”





"Terörle mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz..."

Terörün NATO’ya yönelik en önemli tehditlerin arasında yer aldığına vurgu yapan Bakan Akar, “Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu.

"Gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı"

Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar olarak söylediğimiz şey bu. Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı.

"Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız"

Bu nasıl bir anlayış? ‘Ben bildiğimi yaparım.’ demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız.”





"İlişkilerini kesmeden, bunu somut adımlarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil"

Bu konuyu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Bakan Akar, şöyle aktardı;

“Bizim; Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür.”

"Son terörist öldürülünceye kadar..."

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Arkasında kim olursa olsun en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz tek yumruk, tek yürek olarak mücadeleye devam ediyor.





"Sene başından itibaren 1.843 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu sene başından itibaren 1.843 terörist etkisiz hâle getirildi. Bunların sonu gelecek. Terör örgütündeki çöküntü ortada. Bununla ilgili veriler var. Mücadeledeki tempoyu, baskıyı sürdürerek inşallah terörü sona erdireceğiz.

"Güneyde terör koridoruna izin vermedik"

Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğimizi de ifade ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve de hazırız.” ifadelerini kullandı.