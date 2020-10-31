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    Hulusi Akar: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depreminin ardından tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 12:02
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:12
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    Hulusi Akar: Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Bakan Akar, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

    "TÜM KURUM VE KURULUŞLAR İZMİRLİLERİN EMRİNDE"

    Akar,"İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum/kuruluşları gibi MSB de İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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