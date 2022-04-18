Bakan Hulusi Akar Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Dün gece itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki hain teröristlere yönelik Pençe Kilit Operasyonu başladı.

Metine, Zap ve Avaşin-Basyan bölgeleri havadan ve karadan vurularak teröristlere mezar oldu.

Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki komutanlarla Harekat Merkezi'nde takip eden Akar, sahadaki son duruma hakkında konuştu.

"Hedeflerin tamamını ele geçirdik"

Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Hulusi Akar: Hedeflerin tamamı ele geçirildi ViDEO



"Sözde karargahları tahrip edildi"

Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz."

"Tek hedefimiz teröristler"

AA'nın haberine göre, faaliyetlerinin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştiğini de vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir.





"Sivillerin zarar görmemesi için son derece dikkatliyiz"

Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

Mehmetçik'in büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Akar, operasyonda görevli personele başarılar diledi.