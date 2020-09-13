Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de her şeyin barış içinde gelişmesinden yana olduklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimin oldukça yüksek olduğu günlerde Antalya'nın Kaş ilçesine gitti.

Bakan Akar, beraberindeki heyetle yaptığı ziyaretlerin ardından Doğu Akdeniz konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina yönetiminden gelen küstah açıklamalara rağmen bir kez daha Türkiye'nin siyasi çözümden yana olduğunu dile getirdi.

HER ŞEYİN BARIŞ İÇERİSİNDE..

Hulusi Akar, "Her zaman diyalogdan ve siyasi çözümden yanayız. Her şeyin barış içerisinde gelişmesinden yanayız." şeklinde konuştu.

Hulusi Akar: Her zaman diyalogdan yanayız ViDEO