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- Hulusi Akar: İki nakliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
Hulusi Akar: İki nakliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'da kalan iki nakliye uçağının Havaalanı'ndan beklediğini söyledi.
- İHA
- 05.03.2022 - 10:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Akar, Ukrayna'da kalan iki nakliye uçağının Barispol Havaalanı'ndan beklediğini söyledi.