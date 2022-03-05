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    Hulusi Akar: İki nakliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'da kalan iki nakliye uçağının Havaalanı'ndan beklediğini söyledi.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 10:57
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    Hulusi Akar: İki nakliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Akar, Ukrayna'da kalan iki nakliye uçağının Barispol Havaalanı'ndan beklediğini söyledi.

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