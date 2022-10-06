Petrol
93.12
-0.27%
Euro
18.4103
0.26%
Dolar
18.5778
-0.27%
Altın
1.025
0.05%
Borsa
3551
1.90%
Bitcoin
379.071
0.98%
BTXN Coin
10.90
2.15%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye gitti. Burada mevkidaşı Ben Wallace tarafından törenle karşılanan Akar, ardından Savunma Bakanlığı'na yürüdü.
    • 06.10.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürüyor.

    İngiltere'ye uçan Bakan Akar, Londra'da mevkidaşı Ben Wallace tarafından karşılandı.

    Tören kıtasını selamlayan Akar, törenin ardından İngiliz mevkidaşı ile yürüyerek Savunma Bakanlığı’na geçti.

    Baş başa ve heyetler arası görüşme

    Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

    Savunma sanayi iş birlikleri

    Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #1

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #2

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #3

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #4

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #5

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #6

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #7

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #8

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #9

    Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü #10


    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü
    Gündem

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü

    Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan şahsı, aracı kaldırarak kurtardılar

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir