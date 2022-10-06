Hulusi Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye gitti. Burada mevkidaşı Ben Wallace tarafından törenle karşılanan Akar, ardından Savunma Bakanlığı'na yürüdü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşlarıyla temaslarını sürdürüyor.

İngiltere'ye uçan Bakan Akar, Londra'da mevkidaşı Ben Wallace tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Akar, törenin ardından İngiliz mevkidaşı ile yürüyerek Savunma Bakanlığı’na geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşme

Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Savunma sanayi iş birlikleri

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.









