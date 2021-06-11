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    Hulusi Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.
    • AA
    • 11.06.2021 - 19:13
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 19:15
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    Hulusi Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.

    Görüşmede (Akar, Wallace, Guerini üçlü görüşmesi), ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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