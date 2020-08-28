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    Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'la görüştü

    Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya konusu masaya yatırıldı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 13:31
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    Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'la görüştü

    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru varlığını uluslararası arenada anlatmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

    DOĞU AKDENİZ VE LİBYA'YI GÖRÜŞTÜLER

    Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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