Hulusi Akar: İntikal faaliyetleri en kısa zamanda tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Kahraman Türk askeri, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in bölgedeki tahliyesine başlandığını belirtti.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Tahliye sürecine değinen Bakan Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

İLK KAFİLE YOLDA

Afganistan'dan Mehmetçik'i taşıyan uçak bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na inecek. 345 kişilik ilk kafile, Türkiye saati ile 11.45'te yurda ayak basacak.

"TSK PERSONELİ HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYOR"

Bakan Akar, Afganistan'da devam eden tahliye çalışmalarıyla ilgili de konuşarak "Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli, planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.