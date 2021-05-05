Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, görüşmede ikili ve bölgesel savunma konularının yanı sıra, güvenlik üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

MSB PAYLAŞIMI

MSB, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."





"AMACIMIZ 40 BİN İNSANIMIZ KATLEDEN TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK"

Bakan Hulusi Akar, görüşme sırasında Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına atıfta bulunarak, mücadelenin terörle, teröristle olduğunu vurguladı. Bakan Akar, ayrıca şu noktaların altını çizdi:

"Başta Irak olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Amacımız Irak'ın ın kuzeyinde yuvalanan, 40 bin insanımızı katleden teröristleri etkisiz hale getirmek."