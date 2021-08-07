Hulusi Akar: Irak ve Suriye kuzeyinde 1631 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış törenine katıldı.

Özel Kuvvetleri İhtisas Kursu"nu bitiren kursiyerlere bordo berelerini takan Hulusi Akar, törende gerçekleştirdiği konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

"MEHMETÇİK TARİH YAZIYOR"

Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren başlayan yeni dönemin Pençe operasyonları ile devam ettiğini ifade eden Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor" diye konuştu.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde artan bir tempo ve kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

" 6 YILDA 18 BİN 313 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Büyük bir mücadele yapılıyor. Bu konuda azimli ve kararlıyız. İnşallah tek yumruk, tek yürek olmak suretiyle terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu iş bitecek. Nerede terörist varsa orası bizim hedefimizdir. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar onların peşinde olacağımızı ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin devam edeceğini herkesin bilmesi lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir."





"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Akar, TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını, unsurların tamamının bir faaliyetle görevli olduğunu belirterek, "TSK içindeki FETÖ'cü hainlerden temizlendikten sonra çok daha güçlü, kuvvetli, başarılı hale geldi. Operasyonlarımız milletimize güven, gurur vermeye devam ediyor" dedi.

"NE GEREKİYORSA YAPTIK, YAPACAĞIZ"

TSK'nın görev ve sorumluluklarını da artırdığını aktaran Akar, "Ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak, egemenlik ve bağımsızlığımıza gölge düşürmemek, ülkemiz ve milletimizin bekasını, refahını sağlamak bakımından elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Tüm unsurlarımızla Türk Silahlı Kuvvetleri'miz gece-gündüz, kar-kış demeden yurt içinde ve sınır ötesinde vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yapması gereken ne varsa şimdiye kadar bunların hepsini yaptı, bundan sonra da yapmaya devam ediyor" dedi.