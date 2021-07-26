Hulusi Akar: Irak’ın kuzeyinde 1581 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Dün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine intikal halinde olan kirpi aracına düzenlenen saldırı sonucu 2 askerimiz şehit olmuştu.

Hain saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak tek tek vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün komutanlarla birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile görüşen Akar, toplantıda Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlara değindi.

"GEREKEN YAPILDI"

Akar, başta saldırıda şehit düşenler olmak üzere tüm şehitlere rahmet yaralılara, gazilere şifa dileklerini iletti. Akar, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık.

"12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"



Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TSK TÜM HESAPLARI BOZDU"

Akar, Suriye'nin kuzeyinde derin bir mücadelenin yaşandığını belirterek "Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu hesapları bozdu. İster Fırat'ın doğusunda, ister batısında olsun mücadelemiz devam ediyor, devam edecek." dedi.

Türk askerinin ülkesinin sınırlarının ve asil milletin güvenliği için çalıştığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Teröristler bazılarının desteği ile bir terör koridorundan bahsettiler. Buna müsaade etmeyeceğimizi ilk günden itibaren söyledik. Onlar bunu şaka zannettiler. Yaptığımız başarılı operasyonlarla PKK/YPG, DEAŞ bütün teröristlerle hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yoğun, ciddi, kapsamlı şekilde mücadele ettik. Binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların arasında 4 bin DEAŞ'lı terörist, göğüs göğse mücadele ederek Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Bunu yapan başka ülke yok. Bunu yapan tek ordu TSK. Terör koridoru ile bazı ülkelerin bazı hesapları da yerle bir oldu. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler ve oyun bozuldu. 'Oraya niye girdik?' Bunu görmemek için kör olmak lazım. Eğer oraya girmeseydik, bu harekatları yapmasaydık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK çok daha kritik, hassas, zor olaylarla karşı karşıya kalacaktı."

"YPG EŞİTTİR PKK"

"YPG eşittir PKK." diyen, bunların birbirinden farkının olmadığını vurgulayan Akar, "Onların beraberliğini, aynı olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Bu manada müttefiklerimizin gözlerini açmalarını, bunu görmelerini, bu körlükten kurtulmalarını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ ENSELERİNDE"

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini de belirten Akar, "Pençe harekatları devam ediyor. Teröristlerin inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, sözde karargahlarına girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Teröristler, Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyor. Şu anda Irak'ın kuzeyinde hiçbir yer teröristler için güvenli değil, bunu teröristler de biliyor." diye konuştu.

"7 AYDA 1581 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, bölgedeki her yeri teröristlere dar ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar… Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil. Bizim kimsenin toprağında, hak, menfaatinde gözümüz yok. Biz, başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki, 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız ve terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

"CANIMIZI DİŞİMİZE TAKACAĞIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının büyük başarılar sağladığını, büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini aktaran Akar, "Hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız." diye konuştu.