Hulusi Akar, İran sınırında

İran sınır hattında incelemelerde bulunarak sancak törenine katılan Hulusi Akar'ın ardından bölgeye telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hudut Kartalları'na seslendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan BakanHulusi Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, daha sonra 6. Hudut Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı.

SANCAK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören, sancağın alana getirilmesiyle başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daki Hudut birliklerine seslendi VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÜVEN MESAJI

Bakan Akar'ın sancağı, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefondan Mehmetçik'e hitap etti.

"SANCAK BİZİM KUTSALIMIZDIR"

Sancak teslim töreninin, Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir." dedi.

"NASIL SAHİP ÇIKACAĞINIZI BİLİYORUM"

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."