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    Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüşmesinde ilişkilerin saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.
    • 29.11.2022 - 21:42
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    Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü.

    Konuya ilişkin bakanlıktan açıklama yapıldı.

    "İlişkilerin saygı temelinde geliştirilmesinin önemini"

    DHA'nın haberine göre yazılı açıklamada, "Bakan Akar görüşmede; görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı" denildi.

    Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz’a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

    Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü #1

     

     


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