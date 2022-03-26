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    Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi

    Milli Savunma Bakanı Akar: İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
    • AA
    • 26.03.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 15:44
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    Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi

    Milli Savunma Bakanı Akar:

    "(İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın) İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

    Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.

    Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

    AYRINTILAR GELİYOR..


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