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    Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek

    İtalya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
    • AA
    • 08.10.2020 - 10:58
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 10:58
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    Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.

    Bakan Akar, İtalya mevkidaşı Lorenzo Guerini ile görüşme gerçekleştirecek.

    DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MESELELERİ GÜNDEMDE

    Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.

    Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek #1

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