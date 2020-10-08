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- Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek
Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek
İtalya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
- AA
- 08.10.2020 - 10:58
- Güncelleme : 08.10.2020 - 10:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.
Bakan Akar, İtalya mevkidaşı Lorenzo Guerini ile görüşme gerçekleştirecek.
DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MESELELERİ GÜNDEMDE
Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.