Hulusi Akar Jeffry Flake'i kabul etti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake'i ağırladı.

Akar, üst düzey görüşmelerde pozitif görüşmelerim yapıldığını belirtti.

Flake, Akar’ın daha önceki görevinde iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede katkı mesajı

Daha sonra Akar gazetecilere açıklama yaptı.

Akar, Türkiye ile iş birliğinin sadece Türkiye ile değil NATO ve AB ilişkileri önemli olduğunu belirttiğini ve terörle mücadelede katkı sağlamaları gerektiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)