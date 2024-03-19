Hulusi Akar Jeffry Flake'i kabul etti

İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake'i ağırladı.
Akar, üst düzey görüşmelerde pozitif görüşmelerim yapıldığını belirtti.
Flake, Akar’ın daha önceki görevinde iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.
Terörle mücadelede katkı mesajı
Daha sonra Akar gazetecilere açıklama yaptı.
Akar, Türkiye ile iş birliğinin sadece Türkiye ile değil NATO ve AB ilişkileri önemli olduğunu belirttiğini ve terörle mücadelede katkı sağlamaları gerektiğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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