Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor… Sonlarının geldiğini gördüler. Teröristler nerede ise orada olacağız. Pençe operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.

İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır."

Bakan Akar, (Yunanistan sözde Pontus soykırımı açılmasına cevap): "Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan’la görüşeceğiz 4. Toplantı için Ankara’ya bekliyoruz."







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