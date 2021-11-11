Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı El-Atiyye ile görüştü

Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı El-Atiyye ile görüştü

Bakan Akar, İstanbul'da El-Atiyye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik konuları masadaydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme İstanbul'da gerçekleştirildi.

SAVUNMA VE GÜVENLİK MASADA

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede ayrıca, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.​​​​​​​

Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı el-Atiyye ile görüştü ViDEO