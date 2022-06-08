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    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

    EFES-2022 tatbikatı kapsamında Türkiye'de bulunan Kırgızistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar ile savunma sanayii ve askeri işbirliğini görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:53
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    Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle yakın ilişkileri devam ediyor...

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İzmir'deki EFES 2022 Tatbikatı başlarken 37 dost ve müttefik ülke unsurları da tatbikatta boy gösterdi.

    Bu ülkelerden biri de Kırgızistan...

    Milli Savunma Bakanı Akar da, bu kapsamda Kırgızistan Savunma Bakanı, Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ile bir araya geldi.

    Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #1

    SİHA mutluluğu

    Öte yandan Kırgızistan, geçtiğimiz yıl Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA ve 40 adet zırhlı askeri teçhizat siparişi vermişti.

    Ülke yönetimi Türk SİHA'larını ise geçtiğimiz ay ilk kez Kalkan-2022 özel taktik tatbikatında kullandı.

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #2

    Kırgızistan'da tatbikatta kullanılan Bayraktar TB2 ViDEO

    SİHA'larla güçlü irade mesajı

    SİHA'lardan memnun kalan Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, ilk kez kullanılan SİHA'lar  için özel klip de hazırlatarak "Vatanımızda barış olsun! Vatanı savunan her askere sağlık ve güçlü irade diliyorum!" sözlerine yer vermişti.

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #3

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #4

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #5

    Hulusi Akar Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi #6


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