Hulusi Akar: Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş

Akar: "Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor."

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.

Bakan Akar, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar: "Yunanistan 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır.

Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor.

ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."

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