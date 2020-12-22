Euro
9.3439
-0.08%
Dolar
7.6305
-0.14%
Altın
460.47
-0.09%
Borsa
1.409
1.74%
Bitcoin
180.945
1.88%
EXEN Coin
11.40
-0.43%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Hulusi Akar: Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş

    Akar: "Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor."
    • AA
    • 22.12.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 17:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar: Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş

    Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.

    Bakan Akar, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Akar: "Yunanistan 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır.

    Komşumuz görüşmeler konusunda son derece yavaş, isteksiz fakat gerçekleri saptırmaya devam ediyor.

    ABD'nin yaptırım kararı sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyecek."

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir