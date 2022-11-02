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    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
    • 02.11.2022 - 17:21
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari’ye geldi.

    Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.

    Sıfır noktasında inceleme

    Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #1

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #2

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #3

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #4

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #5

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #6

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #7

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #8

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #9

    Hulusi Akar, komuta kademesiyle sınır hattında #10


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