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    Hulusi Akar, komutanlarla bir araya geldi

    Video telekonferans yöntemiyle toplantı yapan Bakan Hulusi Akar, komutanlarla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 18:14
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    Hulusi Akar, komutanlarla bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin iç ve sınır meselelerinin beraberinde dünyadaki askeri gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor.

    Bakan Hulusi Akar da, son gündemleri değerlendirmek üzere yetkili isimlerle istişarelerini sürdürüyor.

    TOPLANTI YAPILDI

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

    UKRAYNA'DAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

    Bakan Akar toplantıda, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda ayrıca Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

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