İtalya ziyareti sonrası Libya’ya geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG GELİBOLU firkateyninde personelle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün İtalya’nın Sicilya Adası’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşme sonrasında Libya’ya geçti.

"LİBYA'NIN YANINDAYIZ"

Mitiga Havalimanı'nda Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında helikopterle Libya açıklarındaki TCG GELİBOLU fırkateyninde açıklama yapan Bakan Akar, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne olduğunu belirterek, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye’nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için önemli sorumluluklar üstlendiğini, bunları üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bakan Akar, “Libyalı kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Hulusi Akar, Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti VİDEO





"AMACIMIZ LİBYA'NIN BİRLİĞİ"

“Sizlerin Libya’daki varlığı kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın en önemli nişanesidir” diyen Bakan Akar, “Türkiye Libya’da yabancı güç değildir” ifadesini kullandı.

Libya’nın daveti üzerine Türkiye’nin ülkeye gelerek ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde askerî, eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Bakan Akar, “Türkiye Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor.

Libya birliklerinin uluslararası standartlara ulaşması için eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya’nın birliği, bütünlüğü, barış ve istikrarıdır” açıklamasında bulundu.

"LİBYA'YA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Libya’nın önemine değinen Bakan Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Bakan Akar, “Libya Libyalılarındır” anlayışı içinde Libya’nın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.



