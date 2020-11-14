Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Libya'ya sağlanan desteğin devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Akar, görüşmede, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin amacının, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Akar, ayrıca Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.