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    Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız.
    • AA
    • 17.08.2020 - 15:24
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    Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

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