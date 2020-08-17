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- Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
Hulusi Akar: Libya'da meşru hükümetin yanındayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız.
- AA
- 17.08.2020 - 15:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."
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