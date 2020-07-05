Hulusi Akar, Libya'dan Ruslara ince mesaj verdi

Libya'daki gelişmelerle ilgili BBC'ye röportaj veren Bakan Hulusi Akar'ın arkasında Rusların Hafter'e verdiği helikopterin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Doğu Akdeniz'de elini her geçen gün güçlendiren Türkiye, Libya'da da yumruğunu masaya vurdu ve dengeleri değiştirdi.

Fransa, Rusya, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerden aldığı destekle Libya'nın tamamında kontrolü sağlamaya çalışan darbeci Hafter'in planları, Türkiye'nin bölgeye girmesiyle bozuldu.

Libya ordusu, Türkiye'den aldığı destekle Hafter güçlerine darbe üstüne darbe vurdu.

Hafter'in kaçtığı bölgelerden geriye birçok mühimmat ve silah kaldı. Bölgede ele geçirilenler arasında Rus helikopteri de yer aldı.

BBC RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Libya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'den Orla Guerin'e röportaj verdi.

Bölgedeki gelişmeleri anlatan Hulusi Akar'ın röportaj için durduğu nokta da oldukça önemli.

Öyle ki, Akar'ın arkasında Hafter güçlerinden ele geçirilen Rus helikopteri var.