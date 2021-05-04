Hulusi Akar: Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Libya'da Mehmetçik ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya’ya resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya gelerek personele hitap etti.

Programa Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan da yer aldı.

"ORTAK TARİH VE DEĞERLERE SAHİBİZ"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Libya’nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunun altını çizdi.

“LİBYA, LİBYALILARA AİTTİR”

Bakan Akar, Türk askerinin Libya'daki varlığının kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını,

Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olunduğunu vurguladı.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERDİK"

Bakan Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik."





"ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ"

"Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada Silahlı Kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar."





"İYİ GÜN DEĞİL, KARA GÜN DOSTUYUZ"

"2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükûna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir."





"TOPLU MEZARLARI UNUTMADIK"

"Burada Kara Harp Okulundaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna’daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Diğer taraftan hayatın bir an önce normalleşmesiel yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dâhil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dâhil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi."

"4 BİN EYP TESPİT EDİLDİ"

"Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

“MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ ESASTIR”

Akar, Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Millî Birlik Hükümetinin esas olduğunu, bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Aralık ayında yapılacak seçimlere kadar Libya'da sükûnetin devam etmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

“BARIŞÇIL YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ”

Akar, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız."





“İKİ DEVLETLİ YAPI ARTIK TEK ÇÖZÜM”

Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizdi.

“HAKKIMIZI ÇİĞNETMEYİZ”

Akar, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti:

"Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli.

Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var."

"ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN OBJEKTİF OLMALARINI BEKLİYORUM"

"Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz."

“54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Konuşmasında Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına da değinen Akar:

"Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi. En son dün biri bölge sorumlusu olmak üzere 7 terörist bulundukları mağarada etkisiz hâle getirildi. Bu mücadele devam edecek."

Hulusi Akar, Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi VİDEO

“HER TÜRLÜ KARŞILIĞI VERİYORUZ”

Suriye'de de hayatın normale dönmesi için gayret edildiğini vurgulayarak, "Teröristler oradaki barış ve huzuru bozma çabasında. Onlara müsaade etmiyoruz. Her türlü karşılığı veriyoruz. Türkiye sadece topraklarındaki 4 milyon Suriyeli kardeşine bakmıyor, Suriye'nin kuzeyinde Silahlı Kuvvetlerimizin kontrol ettiği alandaki 5 milyon Suriyeli kardeşimizden de sorumlu. Onların; sağlık, eğitim, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, oraların normalleşmesi için gerekli gayretleri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine değinen Akar, "Biz de onların haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da sonuna kadar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





“HERKES ARŞİVİNİ AÇSIN”

1915 olaylarına ilişkin olarak, "Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve Ermeni toplumları arasında 1915'te yaşanan bazı olayları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk ilişkilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş tarihçilerin işidir. Herkes arşivini açsın. Gerçekleri çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir, kabul de edilemez. Amerikalılar, öncelikle milli arşivlerindeki (NARA) bilgi ve belgeleri incelesinler.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dünyadaki ordular arasında en az koronavirüs vakası görülen silahlı kuvvetlerden olduğuna dikkati çekti.

“TSK GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

TSK’nın yoğun bir dönemde geçtiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve yasalar doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Libyalı kardeşlerimiz dâhil, bütün aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.