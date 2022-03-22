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    Hulusi Akar: Mariupol'deki tahliyeler yakın zamanda başlayacak

    Bakan Hulusi Akar: Mariupol'ü yakından takip ediyoruz. Bölgeden tahliyelerin önümüzdeki saatlerde, günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz.
    • AA
    • 22.03.2022 - 10:20
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    Hulusi Akar: Mariupol'deki tahliyeler yakın zamanda başlayacak

    Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor" dedi.

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