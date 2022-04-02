Hulusi Akar: Mariupol'deki tahliyelere gemi desteği verebiliriz

Bakan Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı vatandaşlara tahliye konusunda deniz yolu üzerinden destek verilebileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta 1 ay geride kalırken, taraflar arasındaki barış müzakereleri sürüyor.

Rus ordusunun yoğun bombardıman altına aldığı Mariupol'deki vatandaşların tahliyeleri de gündemde yerini korurken, Mill Savunma Bakanı Hulusi Akar son gelişmelere dair açıklamalar yaptı.

"TAHLİYELER İÇİN GEMİ DESTEĞİ VERİLEBİLİR"

Türklerin de bulunduğu Mariupol'deki tahliyelere değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Özellikle Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya'nın Ankara'daki askeri ataşesini Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova'daki askeri ataşemiz Rus makamlarına iletti.

"TARAFLARLA KOORDİNE İÇİNDEYİZ"

Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna'nın Ankara'daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu."





DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KESMİYOR

Son dönemde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmelerine de değinen Bakan Akar, sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü söyledi.

Kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla birçok kez telefonda görüştüğünü, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile ayrıca İstanbul’da bir araya geldiğini aktaran Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getiren Akar, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

İnsani yardım götürdüğü Ukrayna'daki Borispol Havaalanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A400M nakliye uçağının durumuna ilişkin de konuşan Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı. Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de ivedi ve emniyetli bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"MAYINLARI SIFIR ZARARLA ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Akar'ın açıklamalarındaki bir diğer gündem ise Karadeniz'de sürüklenen mayınlar oldu.

Tedbirlerle ilgili konuşan Akar, "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

"HER İHBAR ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi." dedi.

"DENİZ TRAFİĞİNDE SORUN YOK"

Sürüklenen mayınlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Akar, "Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil." diye konuştu.